Soirée estime de soi Pontarlier
jeudi 17 septembre 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Soirée estime de soi
La Tisanerie Pontarlier Doubs
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 19:30:00
fin : 2026-09-17 21:30:00
Date(s) :
2026-09-17
Organisée par La Tisanerie.
Soirée conviviale autour du thème de l’Estime de Soi animée par Clémence BOLE, psychopraticienne. Pistes de réflexion, échanges et clés concrètes pour renforcer l’estime de soi au quotidien. Cette soirée s’adresse à toutes personnes désireuses de mieux se connaitre et de gagner en confiance. .
La Tisanerie Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 96 90 58 contacts.oseretresoi@gmail.com
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English : Soirée estime de soi
L’événement Soirée estime de soi Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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