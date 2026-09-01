Informations pratiques

Pontarlier

Soirée estime de soi

La Tisanerie Pontarlier Doubs

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 19:30:00

fin : 2026-09-17 21:30:00

Date(s) :

2026-09-17

Organisée par La Tisanerie.

Soirée conviviale autour du thème de l’Estime de Soi animée par Clémence BOLE, psychopraticienne. Pistes de réflexion, échanges et clés concrètes pour renforcer l’estime de soi au quotidien. Cette soirée s’adresse à toutes personnes désireuses de mieux se connaitre et de gagner en confiance. .

La Tisanerie Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 96 90 58 contacts.oseretresoi@gmail.com

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English : Soirée estime de soi

L’événement Soirée estime de soi Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS