Soirée Eugénie à la mode Bridgerton Vichy
Soirée Eugénie à la mode Bridgerton Vichy vendredi 12 juin 2026.
Vichy
Soirée Eugénie à la mode Bridgerton
Parc des Sources, au pied des marches du Palais des congrès Vichy Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 21:30:00
fin : 2026-06-12 00:30:00
Date(s) :
2026-06-12
Pour ouvrir ce week-end dédié à l’Impératrice Eugénie, nous vous proposons une soirée festive et élégante, où se côtoieront Histoire et modernité, dans l’esprit de la célèbre série La Chronique des Bridgerton.
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Parc des Sources, au pied des marches du Palais des congrès Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
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English :
To open this weekend dedicated to Empress Eugenie, we’re offering a festive and elegant evening, where history and modernity meet, in the spirit of the famous Bridgerton Chronicle series.
L’événement Soirée Eugénie à la mode Bridgerton Vichy a été mis à jour le 2026-04-18 par Vichy Destinations
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