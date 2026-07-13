UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Plombières-les-Bains

Soirée Fête nationale Plombières-les-Bains

lundi 13 juillet 2026 · Plombières-les-Bains

Soirée Fête nationale Plombières-les-Bains

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
88370 Plombières-les-Bains
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Plombières-les-Bains

Soirée Fête nationale

Plombières-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Plombières-les-Bains s’anime !
En collaboration avec l’ Amicale des sapeurs-pompiers de Plombières-Bellefontaine, la ville organise une soirée spéciale Fête Nationale le lundi 13 juillet 2026.
Au programme, buvette, restauration, concert avec les « Never Mind » et Feu d’artifice.Tout public
0  .

Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est +33 3 29 66 00 24 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Plombières-les-Bains comes alive!
In collaboration with the Amicale des sapeurs-pompiers de Plombières-Bellefontaine, the town is organizing a special Fête Nationale evening on Monday July 13, 2026.
On the program: refreshments, catering, concert by Never Mind and fireworks.

L’événement Soirée Fête nationale Plombières-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-30 par OT REMIREMONT

À voir aussi à Plombières-les-Bains (Vosges)