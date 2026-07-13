Informations pratiques

Plombières-les-Bains

Soirée Fête nationale

Plombières-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Plombières-les-Bains s’anime !

En collaboration avec l’ Amicale des sapeurs-pompiers de Plombières-Bellefontaine, la ville organise une soirée spéciale Fête Nationale le lundi 13 juillet 2026.

Au programme, buvette, restauration, concert avec les « Never Mind » et Feu d’artifice.Tout public

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Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est +33 3 29 66 00 24

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English :

Plombières-les-Bains comes alive!

In collaboration with the Amicale des sapeurs-pompiers de Plombières-Bellefontaine, the town is organizing a special Fête Nationale evening on Monday July 13, 2026.

On the program: refreshments, catering, concert by Never Mind and fireworks.

L’événement Soirée Fête nationale Plombières-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-30 par OT REMIREMONT