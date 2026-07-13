Soirée Fête nationale Plombières-les-Bains
lundi 13 juillet 2026 · Plombières-les-Bains
Informations pratiques
Plombières-les-Bains
Soirée Fête nationale
Plombières-les-Bains Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Plombières-les-Bains s’anime !
En collaboration avec l’ Amicale des sapeurs-pompiers de Plombières-Bellefontaine, la ville organise une soirée spéciale Fête Nationale le lundi 13 juillet 2026.
Au programme, buvette, restauration, concert avec les « Never Mind » et Feu d’artifice.Tout public
0 .
Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est +33 3 29 66 00 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Plombières-les-Bains comes alive!
In collaboration with the Amicale des sapeurs-pompiers de Plombières-Bellefontaine, the town is organizing a special Fête Nationale evening on Monday July 13, 2026.
On the program: refreshments, catering, concert by Never Mind and fireworks.
L’événement Soirée Fête nationale Plombières-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-30 par OT REMIREMONT
À voir aussi à Plombières-les-Bains (Vosges)
- Carte blanche n16 s’initier à l’impression 3D Plombières-les-Bains 15 juillet 2026
- Exposition la Belle et la Bête Plombières-les-Bains 31 juillet 2026
- Les greniers dans la rue Plombières-les-Bains 16 août 2026
- La glace Plombières : présentation et dégustation, Espace Stanislas, Plombières-les-Bains 19 septembre 2026
- Découverte de la broderie au plumetis, Espace Stanislas, Plombières-les-Bains 19 septembre 2026