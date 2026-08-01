Informations pratiques

Clermont-l’Hérault

SOIRÉE FLUO

À l’intérieur du Camping Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Venez danser sur les sons de DJ Joss à la Table du Salagou pour une soirée haute en couleurs !

Venez danser sur les sons de DJ Joss à la Table du Salagou pour une soirée haute en couleurs !

Ambiance fluo, musique, tapas, cocktails et piste de danse… Tous les ingrédients seront réunis pour une soirée inoubliable ! .

À l’intérieur du Camping Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 02 11 latabledusalagou@gmail.com

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English :

Come dance to the beats of DJ Joss at La Table du Salagou for a vibrant evening!

L’événement SOIRÉE FLUO Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-08-12 par 34 OT DU CLERMONTAIS