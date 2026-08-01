SOIRÉE FLUO Clermont-l’Hérault
samedi 29 août 2026 · Clermont-l'Hérault
Informations pratiques
Clermont-l’Hérault
SOIRÉE FLUO
À l’intérieur du Camping Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Venez danser sur les sons de DJ Joss à la Table du Salagou pour une soirée haute en couleurs !
Venez danser sur les sons de DJ Joss à la Table du Salagou pour une soirée haute en couleurs !
Ambiance fluo, musique, tapas, cocktails et piste de danse… Tous les ingrédients seront réunis pour une soirée inoubliable ! .
À l’intérieur du Camping Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 02 11 latabledusalagou@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come dance to the beats of DJ Joss at La Table du Salagou for a vibrant evening!
L’événement SOIRÉE FLUO Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-08-12 par 34 OT DU CLERMONTAIS
À voir aussi à Clermont-l'Hérault (Hérault)
- CONCERT DUO NON STOP Clermont-l’Hérault 16 août 2026
- LE SALAGOU À DÉGUSTER AU COUCHER DU SOLEIL Clermont-l’Hérault 17 août 2026
- CRÉEZ VOS BOUGIES EN CIRE D’ABEILLE Clermont-l’Hérault 19 août 2026
- QUARTIERS D’ÉTÉ ATELIER NUMÉRIQUE, MÉCANIQUE & SPORT Clermont-l’Hérault 19 août 2026
- JEUDI DES TERROIRS Clermont-l’Hérault 20 août 2026