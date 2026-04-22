Soirée Football – Paris Saint-Germain vs Bayern Munich – Diffusion Grand Ecran Centre Paris Anim’ Jacques Bravo Paris

L’association Y’A RIEN ÇA JOUE organise une soirée autour du football avec la diffusion du match Paris Saint-Germain vs Bayern Munich au Centre Paris Anim’ Jacques Bravo.

Cet événement a pour objectif de proposer un moment convivial et accessible aux jeunes autour du sport. La soirée sera rythmée par la diffusion du match ainsi que différentes animations et une buvette.

À travers ce type d’événement, l’association souhaite créer des temps de rencontre et de partage pour les jeunes, tout en valorisant le sport comme vecteur de lien social.

Y’A RIEN ÇA JOUE développe également des projets autour de l’éducation aux médias et de la découverte des métiers du journalisme sportif, notamment à travers son podcast et ses actions auprès des jeunes.

Nous remercions le Centre Paris Anim’ Jacques Bravo et son équipe pour leur accueil et leur soutien dans l’organisation de cet événement.

Soirée football : diffusion de PSG vs Bayern Munich avec animations, buvette et ambiance conviviale.

Le mardi 28 avril 2026

de 19h30 à 23h00

gratuit

Tarifs



Entrée gratuite – sur inscription

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-28T22:30:00+02:00

fin : 2026-04-29T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-28T19:30:00+02:00_2026-04-28T23:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Jacques Bravo 14-18 rue de la Tour des Dames 75009 Paris

https://www.helloasso.com/associations/y-a-rien-ca-joue/evenements/soiree-ldc-psg-bayern-demi-finale-match-aller yariencajoue@gmail.com



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