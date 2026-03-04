Soirée G Funk Party, Caserne Mellinet/La Générale, Nantes

Soirée G Funk Party Samedi 7 mars, 20h00 Caserne Mellinet/La Générale Loire-Atlantique

Entrée à prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T20:00:00+01:00 – 2026-03-07T23:59:00+01:00

Fin : 2026-03-07T20:00:00+01:00 – 2026-03-07T23:59:00+01:00

Le Comité des Fêtes et la colloque de la Funk attitude déclarent une ordonnance de sons groovy et disco à la Générale pour une soirée enflammée

Une soirée avec plusieurs maîtres de disques noires

Caserne Mellinet/La Générale 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

Soirée DJ set house, funk et groovante DJ set soirée