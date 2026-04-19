Soirée Génération Hits 80 Promenade des Sarmentelles Beaujeu
Soirée Génération Hits 80 Promenade des Sarmentelles Beaujeu samedi 21 novembre 2026.
Beaujeu
Soirée Génération Hits 80
Promenade des Sarmentelles Grand chapiteau Beaujeu Rhône
Tarif : 42 – 42 – 42 EUR
Repas et spectacle. Vin non compris.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
les Sarmentelles vous proposent une soirée rythmée au son des plus grands tubes des Années 80 !
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Promenade des Sarmentelles Grand chapiteau Beaujeu 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 26 98 contact@sarmentelles.fr
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English : Génération Hits 80 evening
Les Sarmentelles invite you to an evening filled with the greatest hits of the 80s!
L’événement Soirée Génération Hits 80 Beaujeu a été mis à jour le 2026-04-19 par Beaujolais Tourisme
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