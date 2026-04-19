Soirée Génération Hits 80 Promenade des Sarmentelles Beaujeu

Beaujeu

Soirée Génération Hits 80

Promenade des Sarmentelles Grand chapiteau Beaujeu Rhône

Tarif : 42 – 42 – 42 EUR

Repas et spectacle. Vin non compris.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

les Sarmentelles vous proposent une soirée rythmée au son des plus grands tubes des Années 80 !

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Promenade des Sarmentelles Grand chapiteau Beaujeu 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 26 98 contact@sarmentelles.fr

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English : Génération Hits 80 evening

Les Sarmentelles invite you to an evening filled with the greatest hits of the 80s!

L’événement Soirée Génération Hits 80 Beaujeu a été mis à jour le 2026-04-19 par Beaujolais Tourisme