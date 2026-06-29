Soirée guinguette Le Bourg Dun-les-Places
vendredi 3 juillet 2026 · Le Bourg · Dun-les-Places
Informations pratiques
Dun-les-Places
Soirée guinguette
Le Bourg Dans la Cour de l’école Dun-les-Places Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-09-11 23:59:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11
A partir du 23 mai Tous les vendredis soirs (en fonction de la météo…)
Musique, pétanque, détente, bonne ambiance
Buvette et petite restauration avec la participation de la boulangerie Au p’tit délice (réservation conseillée burgers, quiches, pizzas …) .
Le Bourg Dans la Cour de l’école Dun-les-Places 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 76 23 62 mairie.dunlesplaces@wanadoo.fr
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English : Soirée guinguette
L’événement Soirée guinguette Dun-les-Places a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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