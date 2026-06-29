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Soirée guinguette Le Bourg Dun-les-Places

vendredi 3 juillet 2026 · Le Bourg · Dun-les-Places

Soirée guinguette Le Bourg Dun-les-Places

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Le Bourg
Adresse
Dans la Cour de l'école
Ville
58230 Dun-les-Places
Département
Nièvre
Tarif

Dun-les-Places

Soirée guinguette

Le Bourg Dans la Cour de l’école Dun-les-Places Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-09-11 23:59:00

Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11

A partir du 23 mai Tous les vendredis soirs (en fonction de la météo…)
Musique, pétanque, détente, bonne ambiance
Buvette et petite restauration avec la participation de la boulangerie Au p’tit délice (réservation conseillée burgers, quiches, pizzas …)   .

Le Bourg Dans la Cour de l’école Dun-les-Places 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 76 23 62  mairie.dunlesplaces@wanadoo.fr

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English : Soirée guinguette

L’événement Soirée guinguette Dun-les-Places a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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