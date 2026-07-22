SOIRÉE GUINGUETTE ET KARAOKÉ Béziers
mercredi 22 juillet 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
SOIRÉE GUINGUETTE ET KARAOKÉ
25 boulevard de Strasbourg Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-24 2026-07-29 2026-07-31
Prenez le micro et vivez des soirées karaoké déjantés où musique et bonne humeur sont au rendez-vous !
Tout au long du mois de juillet, vivez des soirées placées sous le signe de la musique et de la bonne humeur.
Prenez le micro Karafun et chantez vos morceaux préférés. Partagez un moment festif entre amis ou en famille dans une ambiance chaleureuse.
Que vous soyez chanteur confirmé ou amateur enthousiaste, une seule promesse amusement garanti ! .
25 boulevard de Strasbourg Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 9 63 57 50 80 larenou.spectacle@gmail.com
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English : SOIRÉE GUINGUETTE ET KARAOKÉ
Grab the mic and enjoy some crazy karaoke nights where music and good vibes are guaranteed!
L’événement SOIRÉE GUINGUETTE ET KARAOKÉ Béziers a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 ADT34
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