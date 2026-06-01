Puy-l’Évêque

Soirée guinguette L&M, Domaine de l’Ameillée

Impasse Lameillee Puy-l’Évêque Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21 00:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Le Domaine de l'Ameillée organise une soirée guinguette dans une ambiance bucolique et festive pour la fête de la musique

Le Domaine de l'Ameillée organise une soirée guinguette dans une ambiance bucolique et festive pour la fête de la musique.

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Impasse Lameillee Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 6 41 14 34 94

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English :

The Domaine de l’Ameillée is hosting a guinguette-style evening in a bucolic and festive atmosphere for Music Day

L’événement Soirée guinguette L&M, Domaine de l’Ameillée Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Cahors Vallée du Lot