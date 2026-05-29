Soirée guitare et chants Bibliothèque Drouot Paris
Soirée guitare et chants Bibliothèque Drouot Paris jeudi 18 juin 2026.
En partenariat avec l’asso Melograno qui nous fera découvrir des musiques ukrainiennes et russes, mais on chantera aussi en français et en anglais.
Grignotage bienvenu et encouragé !
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Vous êtes musicien.ne ? Venez gratter, taper ou chanter avec nous ! Vous ne l’êtes pas ? Venez quand même !
Le jeudi 18 juin 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit Réservation au 01 42 46 97 78 ou sur bibliotheque.drouot@paris.fr Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-18T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-19T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-18T19:00:00+02:00_2026-06-18T21:00:00+02:00
Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris
+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr
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