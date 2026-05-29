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Soirée guitare et chants Bibliothèque Drouot Paris

Soirée guitare et chants Bibliothèque Drouot Paris

Soirée guitare et chants Bibliothèque Drouot Paris jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Drouot

Adresse : 11 rue Drouot

Ville : 75009 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif : Réservation au 01 42 46 97 78 ou sur bibliotheque.drouot@paris.fr

En partenariat avec l’asso Melograno qui nous fera découvrir des musiques ukrainiennes et russes, mais on chantera aussi en français et en anglais.

Grignotage bienvenu et encouragé !

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Vous êtes musicien.ne ? Venez gratter, taper ou chanter avec nous ! Vous ne l’êtes pas ? Venez quand même !
Le jeudi 18 juin 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit Réservation au 01 42 46 97 78 ou sur bibliotheque.drouot@paris.fr Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-18T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-19T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-18T19:00:00+02:00_2026-06-18T21:00:00+02:00

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot  75009 Paris
+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr


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