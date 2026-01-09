Soirée Halloween

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire Loiret

Début : 2026-10-31 19:00:00

Le vendredi 31 octobre 2026 à partir de 19h, l’association Les PrésFêtards vous invite à fêter Halloween au Centre Socio-Culturel de Châtillon-sur-Loire. La soirée débutera avec le spectacle La Maison Fantastique , un univers mystérieux et plein de surprises qui ravira petits et grands. Pour compléter l’ambiance, un atelier maquillage permettra aux enfants de se transformer en créatures effrayantes ou fantastiques, et une tombola viendra pimenter la fête avec de nombreux lots à gagner. Sur place, profitez d’une buvette et d’une restauration conviviale avec crêpes et gourmandises. L’entrée est fixée à 2 € par personne, pour une soirée familiale et festive à ne pas manquer. Renseignements au 06 38 84 47 23. .

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 38 84 47 23

English :

With cauldrons and pumpkins in hand, the rule is simple: Trick or treat . On the program for this costume party on October 31: a show for young children, face-painting workshop. Catering and refreshments on site.

L’événement Soirée Halloween Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-09 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX