Soirée historique Le Pélerinage Home Distillers Distillerie des Bughes Polignac

Polignac

Soirée historique Le Pélerinage

Home Distillers Distillerie des Bughes 2 route des Estreys Polignac Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

réservation obligatoire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Une soirée hors du temps… Partez en pèlerinage à travers les siècles, à la découverte de notre patrimoine conté par Jean-François Vassal ! Soirée historique chez Home Distillers, Distillerie des Bughes à Polignac, producteurs de spiritueux locaux.

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Home Distillers Distillerie des Bughes 2 route des Estreys Polignac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 05 90 91 contact@homedistillers.fr

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English :

A timeless evening… Embark on a journey through the centuries to discover our heritage, as told by Jean-François Vassal! A historical evening at Home Distillers, the Distillerie des Bughes in Polignac, producers of local spirits.

L’événement Soirée historique Le Pélerinage Polignac a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay