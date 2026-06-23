Soirée historique Le Pélerinage Home Distillers Distillerie des Bughes Polignac
Soirée historique Le Pélerinage Home Distillers Distillerie des Bughes Polignac samedi 11 juillet 2026.
Polignac
Soirée historique Le Pélerinage
Home Distillers Distillerie des Bughes 2 route des Estreys Polignac Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
réservation obligatoire
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Une soirée hors du temps… Partez en pèlerinage à travers les siècles, à la découverte de notre patrimoine conté par Jean-François Vassal ! Soirée historique chez Home Distillers, Distillerie des Bughes à Polignac, producteurs de spiritueux locaux.
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Home Distillers Distillerie des Bughes 2 route des Estreys Polignac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 05 90 91 contact@homedistillers.fr
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English :
A timeless evening… Embark on a journey through the centuries to discover our heritage, as told by Jean-François Vassal! A historical evening at Home Distillers, the Distillerie des Bughes in Polignac, producers of local spirits.
L’événement Soirée historique Le Pélerinage Polignac a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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