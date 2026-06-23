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Soirée historique Le Pélerinage Home Distillers Distillerie des Bughes Polignac

Soirée historique Le Pélerinage Home Distillers Distillerie des Bughes Polignac samedi 11 juillet 2026.

Lieu
Home Distillers Distillerie des Bughes
Adresse
2 route des Estreys
Ville
43000 Polignac
Département
Haute-Loire
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif
10 10 10 réservation obligatoire

Polignac

Soirée historique Le Pélerinage

Home Distillers Distillerie des Bughes 2 route des Estreys Polignac Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

réservation obligatoire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:30:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Une soirée hors du temps… Partez en pèlerinage à travers les siècles, à la découverte de notre patrimoine conté par Jean-François Vassal ! Soirée historique chez Home Distillers, Distillerie des Bughes à Polignac, producteurs de spiritueux locaux.
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Home Distillers Distillerie des Bughes 2 route des Estreys Polignac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 05 90 91  contact@homedistillers.fr

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English :

A timeless evening… Embark on a journey through the centuries to discover our heritage, as told by Jean-François Vassal! A historical evening at Home Distillers, the Distillerie des Bughes in Polignac, producers of local spirits.

L’événement Soirée historique Le Pélerinage Polignac a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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