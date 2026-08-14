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Soirée Houyouyouye à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Place de la République Beaufort-en-Anjou

vendredi 16 octobre 2026 · Place de la République · Beaufort-en-Anjou

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Place de la République
Adresse
Médiathèque de Beaufort
Ville
49250 Beaufort-en-Anjou
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Beaufort-en-Anjou

Soirée Houyouyouye à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou

Place de la République Médiathèque de Beaufort Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 18:00:00
fin : 2026-10-16

Date(s) :
2026-10-16

Soirée Houyouyouye à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou
Pour fêter les vacances d’automne, la médiathèque vous invite à une folle soirée pyjama entre histoires, cinéma et petits frissons rigolos.
Rendez-vous à
– 18h et 19h La grenouille menaçante , histoires mises en scène par les Dir’Liseurs de la médiathèque dès 3 ans
– 20h30 projection-surprise Monstres & Pop-corn dès 5 ans.
À vos pyjamas… prêts ? Frissonnez !

Enfants.   .

Place de la République Médiathèque de Beaufort Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11  bibliotheque@beaufortenanjou.fr

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English :

Houyouyouye Evening at the Beaufort-en-Anjou Media Center

L’événement Soirée Houyouyouye à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme de l’Anjou Vert

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