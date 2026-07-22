AGENDA · Maîche
Soirée huitres camping bleuvert Maîche
mercredi 22 juillet 2026 · camping bleuvert · Maîche
Informations pratiques
Maîche
Soirée huitres
camping bleuvert 23 Rue Saint-Michel Maîche Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 17:30:00
fin : 2026-07-22 21:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Venez passer une soirée conviviale au camping. Restauration proposée avec huitres et planches apéro par un food truck. Sur réservation avant le 20 juillet. .
camping bleuvert 23 Rue Saint-Michel Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 12 56
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English : Soirée huitres
L’événement Soirée huitres Maîche a été mis à jour le 2026-07-17 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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