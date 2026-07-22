Soirée huitres camping bleuvert Maîche

Informations pratiques

Maîche

Soirée huitres

camping bleuvert 23 Rue Saint-Michel Maîche Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 17:30:00

fin : 2026-07-22 21:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Venez passer une soirée conviviale au camping. Restauration proposée avec huitres et planches apéro par un food truck. Sur réservation avant le 20 juillet. .

camping bleuvert 23 Rue Saint-Michel Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 12 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée huitres

L’événement Soirée huitres Maîche a été mis à jour le 2026-07-17 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)