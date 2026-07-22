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AGENDA · Maîche

Soirée huitres camping bleuvert Maîche

mercredi 22 juillet 2026 · camping bleuvert · Maîche

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
camping bleuvert
Adresse
23 Rue Saint-Michel
Ville
25120 Maîche
Département
Doubs
Tarif

Maîche

Soirée huitres

camping bleuvert 23 Rue Saint-Michel Maîche Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 17:30:00
fin : 2026-07-22 21:30:00

Date(s) :
2026-07-22

Venez passer une soirée conviviale au camping. Restauration proposée avec huitres et planches apéro par un food truck. Sur réservation avant le 20 juillet.   .

camping bleuvert 23 Rue Saint-Michel Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 12 56 

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English : Soirée huitres

L’événement Soirée huitres Maîche a été mis à jour le 2026-07-17 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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