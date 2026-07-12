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Soirée illusions, deux spectacles de magie au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS

mercredi 3 mars 2027 · Théâtre Silvia Monfort · PARIS

Soirée illusions, deux spectacles de magie au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS

Informations pratiques

Début
mercredi 3 mars 2027
Fin
samedi 6 mars 2027
Lieu
Théâtre Silvia Monfort
Adresse
106 RUE BRANCION
Ville
75015 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p>de 5€ à 28€</p>

Dans Iterations, Tom Cassani fait
de son corps un terrain de jeu redoutable, défiant la réalité avec ses
tours de passe-passe. Mais plutôt que de préserver le mystère, l’artiste
en déconstruit les ressorts dans une série d’itérations. Les mêmes
scènes reviennent, légèrement déplacées, jusqu’à en révéler les secrets.
Une pièce glissée dans une poche suffit à installer le vertige…

Dans Black Magic,
deux magiciens collaborent étroitement, tout en restant à distance. En
s’appuyant sur la technique des trucages photographiques du XIXème
siècle, le numéro associe méthodes traditionnelles et outils
contemporains. Des illusions apparaissent en direct, troublantes,
presque irréelles.

Accrochez-vous : ces deux propositions magnétiques risquent bien de vous faire perdre pied.

« Entre divertissement et performance, Cassani captive autant qu’il invite à l’introspection. » Springback
« Cassani se joue de nous, rejouant son acte mystifiant avec mille variations.» The Guardian

Distribution
BLACK MAGIC
Concept Luis Sartori do Vale, Kalle Nio
Interprétation Luis Sartori do Vale et Kalle Nio, en alternance avec Tom Cassani et Elmo Huovila
Musique et création sonore Libero Mureddu
Remerciements spéciaux Leena Nio, Mira Ravald, Juuso Hannukainen
Diffusion, production Yellow Everything

ITERATIONS
Écriture, chorégraphie et interprétation Tom Cassani
Régie technique Max Weinmann
Diffusion, production Yellow Everything
Avec le soutien du British Council

Pouvez-vous vraiment croire ce que vous voyez ? Rien n’est moins sûr. Dans cette double soirée de magie contemporaine, vos certitudes vont sérieusement vaciller. Ici, les artifices se fabriquent à vue, et on n’y voit que du feu.
Du mercredi 03 mars 2027 au samedi 06 mars 2027 :
samedi
de 20h00 à 21h10
mercredi, jeudi, vendredi
de 20h30 à 21h40
payant

de 5€ à 28€

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-03-03T21:30:00+01:00
fin : 2027-03-06T22:10:00+01:00
Date(s) : 2027-03-03T20:30:00+02:00_2027-03-03T21:40:00+02:00;2027-03-04T20:30:00+02:00_2027-03-04T21:40:00+02:00;2027-03-05T20:30:00+02:00_2027-03-05T21:40:00+02:00;2027-03-06T20:00:00+02:00_2027-03-06T21:10:00+02:00

Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION  75015 PARIS
https://theatresilviamonfort.eu/events/soiree-illusions/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR


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