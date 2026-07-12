Soirée illusions, deux spectacles de magie au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS

Informations pratiques

Dans Iterations, Tom Cassani fait

de son corps un terrain de jeu redoutable, défiant la réalité avec ses

tours de passe-passe. Mais plutôt que de préserver le mystère, l’artiste

en déconstruit les ressorts dans une série d’itérations. Les mêmes

scènes reviennent, légèrement déplacées, jusqu’à en révéler les secrets.

Une pièce glissée dans une poche suffit à installer le vertige…

Dans Black Magic,

deux magiciens collaborent étroitement, tout en restant à distance. En

s’appuyant sur la technique des trucages photographiques du XIXème

siècle, le numéro associe méthodes traditionnelles et outils

contemporains. Des illusions apparaissent en direct, troublantes,

presque irréelles.

Accrochez-vous : ces deux propositions magnétiques risquent bien de vous faire perdre pied.

« Entre divertissement et performance, Cassani captive autant qu’il invite à l’introspection. » Springback

« Cassani se joue de nous, rejouant son acte mystifiant avec mille variations.» The Guardian

Distribution

BLACK MAGIC

Concept Luis Sartori do Vale, Kalle Nio

Interprétation Luis Sartori do Vale et Kalle Nio, en alternance avec Tom Cassani et Elmo Huovila

Musique et création sonore Libero Mureddu

Remerciements spéciaux Leena Nio, Mira Ravald, Juuso Hannukainen

Diffusion, production Yellow Everything

ITERATIONS

Écriture, chorégraphie et interprétation Tom Cassani

Régie technique Max Weinmann

Diffusion, production Yellow Everything

Avec le soutien du British Council

Pouvez-vous vraiment croire ce que vous voyez ? Rien n’est moins sûr. Dans cette double soirée de magie contemporaine, vos certitudes vont sérieusement vaciller. Ici, les artifices se fabriquent à vue, et on n’y voit que du feu.

Du mercredi 03 mars 2027 au samedi 06 mars 2027 :

samedi

de 20h00 à 21h10

mercredi, jeudi, vendredi

de 20h30 à 21h40

payant

de 5€ à 28€

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-03-03T21:30:00+01:00

fin : 2027-03-06T22:10:00+01:00

Date(s) : 2027-03-03T20:30:00+02:00_2027-03-03T21:40:00+02:00;2027-03-04T20:30:00+02:00_2027-03-04T21:40:00+02:00;2027-03-05T20:30:00+02:00_2027-03-05T21:40:00+02:00;2027-03-06T20:00:00+02:00_2027-03-06T21:10:00+02:00

Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS

https://theatresilviamonfort.eu/events/soiree-illusions/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR



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