Soirée inaugurale de l’exposition Saisies de la présence Musée du Hiéron Paray-le-Monial
samedi 11 juillet 2026 · Musée du Hiéron · Paray-le-Monial
Informations pratiques
Paray-le-Monial
Soirée inaugurale de l’exposition Saisies de la présence
Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11 20:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Inauguration de l’exposition Saisies de la présence suivie du concert Chants de lumière par Andréa Lena.
Andréa Lena nous invite à un voyage intérieur, hors du temps. À la croisée des musiques profanes et sacrées, elle fait résonner les chants traditionnels d’Occident pour inonder le monde de beauté et de douceur. De tradition orale ou grégorienne, ces chants d’éternité parlent aux origines de notre être. Ils nous guident au cœur de la vibration sonore, offrant une expérience puissante. .
Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 79 72 musee.hieron@paraylemonial.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée inaugurale de l’exposition Saisies de la présence
L’événement Soirée inaugurale de l’exposition Saisies de la présence Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-07-01 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
À voir aussi à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire)
- Ateliers aquarelle pour enfants et ados Paray-le-Monial 9 juillet 2026
- Exposition Saisies de la Présence Musée du Hiéron Paray-le-Monial 11 juillet 2026
- Exposition Saisies de la présence Musée du Hiéron Paray-le-Monial 11 juillet 2026
- Atelier Blason (6-10 ans) Office de Tourisme Paray-le-Monial 14 juillet 2026
- Jeux de société intergénérationnel Espace Socioculturel Paray-le-Monial 15 juillet 2026