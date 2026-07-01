Soirée inaugurale de l’exposition Saisies de la présence Musée du Hiéron Paray-le-Monial

Informations pratiques

Paray-le-Monial

Soirée inaugurale de l’exposition Saisies de la présence

Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-11 20:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Inauguration de l’exposition Saisies de la présence suivie du concert Chants de lumière par Andréa Lena.

Andréa Lena nous invite à un voyage intérieur, hors du temps. À la croisée des musiques profanes et sacrées, elle fait résonner les chants traditionnels d’Occident pour inonder le monde de beauté et de douceur. De tradition orale ou grégorienne, ces chants d’éternité parlent aux origines de notre être. Ils nous guident au cœur de la vibration sonore, offrant une expérience puissante. .

Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 79 72 musee.hieron@paraylemonial.fr

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English : Soirée inaugurale de l’exposition Saisies de la présence

L’événement Soirée inaugurale de l’exposition Saisies de la présence Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-07-01 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)