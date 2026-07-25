Informations pratiques

Châtillon-sur-Loire

Soirée Indochine

10 Rue du Plateau Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Soirée Indochine avec les Indo Potzik

Revivez les plus grands succès d’Indochine lors d’une soirée exceptionnelle animée par le groupe Indo Potzik, qui s’achèvera par un feu d’artifices. .

10 Rue du Plateau Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 82 56 05 80

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English :

Indochine Night with the Indo Potzik

L’événement Soirée Indochine Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-25 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX