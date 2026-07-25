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AGENDA · Châtillon-sur-Loire

Soirée Indochine Châtillon-sur-Loire

samedi 29 août 2026 · Châtillon-sur-Loire

Soirée Indochine Châtillon-sur-Loire

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
10 Rue du Plateau
Ville
45360 Châtillon-sur-Loire
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Châtillon-sur-Loire

Soirée Indochine

10 Rue du Plateau Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Soirée Indochine avec les Indo Potzik
Revivez les plus grands succès d’Indochine lors d’une soirée exceptionnelle animée par le groupe Indo Potzik, qui s’achèvera par un feu d’artifices.   .

10 Rue du Plateau Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 82 56 05 80 

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English :

Indochine Night with the Indo Potzik

L’événement Soirée Indochine Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-25 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX

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