Soirée Italie au Bar à Jeux Haguenau
samedi 25 juillet 2026 · Haguenau
Informations pratiques
Haguenau
Soirée Italie au Bar à Jeux
5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25 23:59:00
Date(s) :
2026-07-25
Une soirée conviviale à partager autour d’un verre, de bons produits et de vos jeux préférés.
Pour fêter l’été, nous vous proposons une soirée en mode Italie !
Direction l’Italie le temps d’une soirée à La Mauvaise Joueuse !
Au programme Spritz avec ou sans alcool, Hugo, Prosecco, Moscato d’Asti et une généreuse planchette aperitivo, comme à Milan.
Une soirée conviviale à partager autour d’un verre, de bons produits et de vos jeux préférés.
Rendez-vous dans votre bar à jeux de société de Haguenau !
Places limitées ! Réservation fortement conseillée !
Merci de préciser
– le nombre de personnes
– votre Nom et Prénom
– votre numéro de téléphone
Nous avons hâte de vous y retrouver !
À très vite !
PS Les jeux et les pistes de fléchettes restent accessibles pendant toute la soirée !
Tous les produits à la carte restent accessibles également ce soir-là ! .
5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47 lamauvaisejoueuse67@gmail.com
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English :
A fun evening to enjoy together over a drink, great food, and your favorite games.
L’événement Soirée Italie au Bar à Jeux Haguenau a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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