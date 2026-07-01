Informations pratiques

Haguenau

Soirée Italie au Bar à Jeux

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25 23:59:00

Date(s) :

2026-07-25

Une soirée conviviale à partager autour d’un verre, de bons produits et de vos jeux préférés.

Pour fêter l’été, nous vous proposons une soirée en mode Italie !

Direction l’Italie le temps d’une soirée à La Mauvaise Joueuse !

Au programme Spritz avec ou sans alcool, Hugo, Prosecco, Moscato d’Asti et une généreuse planchette aperitivo, comme à Milan.

Une soirée conviviale à partager autour d’un verre, de bons produits et de vos jeux préférés.

Rendez-vous dans votre bar à jeux de société de Haguenau !

Places limitées ! Réservation fortement conseillée !

Merci de préciser

– le nombre de personnes

– votre Nom et Prénom

– votre numéro de téléphone

Nous avons hâte de vous y retrouver !

À très vite !

PS Les jeux et les pistes de fléchettes restent accessibles pendant toute la soirée !

Tous les produits à la carte restent accessibles également ce soir-là ! .

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47 lamauvaisejoueuse67@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A fun evening to enjoy together over a drink, great food, and your favorite games.

L’événement Soirée Italie au Bar à Jeux Haguenau a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau