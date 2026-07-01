UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Haguenau

Soirée Italie au Bar à Jeux Haguenau

samedi 25 juillet 2026 · Haguenau

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
5 rue du Maréchal Joffre
Ville
67500 Haguenau
Département
Bas-Rhin
Tarif

Haguenau

Soirée Italie au Bar à Jeux

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25 23:59:00

Date(s) :
2026-07-25

Une soirée conviviale à partager autour d’un verre, de bons produits et de vos jeux préférés.
Pour fêter l’été, nous vous proposons une soirée en mode Italie !
Direction l’Italie le temps d’une soirée à La Mauvaise Joueuse !
Au programme Spritz avec ou sans alcool, Hugo, Prosecco, Moscato d’Asti et une généreuse planchette aperitivo, comme à Milan.
Une soirée conviviale à partager autour d’un verre, de bons produits et de vos jeux préférés.

Rendez-vous dans votre bar à jeux de société de Haguenau !
Places limitées ! Réservation fortement conseillée !
Merci de préciser
– le nombre de personnes
– votre Nom et Prénom
– votre numéro de téléphone

Nous avons hâte de vous y retrouver !
À très vite !

PS Les jeux et les pistes de fléchettes restent accessibles pendant toute la soirée !
Tous les produits à la carte restent accessibles également ce soir-là !   .

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47  lamauvaisejoueuse67@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A fun evening to enjoy together over a drink, great food, and your favorite games.

L’événement Soirée Italie au Bar à Jeux Haguenau a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau

À voir aussi à Haguenau (Bas-Rhin)