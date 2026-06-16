SOIRÉE JEAN MICHEL RINALDI ET FRANCK FULCRAND Clermont-l’Hérault
SOIRÉE JEAN MICHEL RINALDI ET FRANCK FULCRAND Clermont-l’Hérault vendredi 9 octobre 2026.
Clermont-l’Hérault
SOIRÉE JEAN MICHEL RINALDI ET FRANCK FULCRAND
2 Allée Roger Salengro Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Venez découvrir ou redécouvrir Jean Michel Rinaldi et son acolyte Franck Fulcrand.
Venez découvrir ou redécouvrir Jean Michel Rinaldi et son acolyte Franck Fulcrand, qui reviennent chez votre caviste pour vous emporter sur leurs reprises des grands standards français et internationaux. .
2 Allée Roger Salengro Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 48 26 07 07 oditvin.2018@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover or rediscover Jean Michel Rinaldi’s French and international covers.
L’événement SOIRÉE JEAN MICHEL RINALDI ET FRANCK FULCRAND Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS
À voir aussi à Clermont-l'Hérault (Hérault)
- FÊTE DE LA MUSIQUE Clermont-l’Hérault 20 juin 2026
- FÊTE DE LA MUSIQUE Clermont-l’Hérault 20 juin 2026
- OPEN AIR STAGE #2 Clermont-l’Hérault 27 juin 2026
- HOMMAGE À EMILE PALADILHE Clermont-l’Hérault 28 juin 2026
- JEUDI DES TERROIRS Clermont-l’Hérault 2 juillet 2026