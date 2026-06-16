Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

SOIRÉE JEAN MICHEL RINALDI ET FRANCK FULCRAND Clermont-l’Hérault

SOIRÉE JEAN MICHEL RINALDI ET FRANCK FULCRAND Clermont-l’Hérault

SOIRÉE JEAN MICHEL RINALDI ET FRANCK FULCRAND Clermont-l’Hérault vendredi 9 octobre 2026.

Adresse : 2 Allée Roger Salengro

Ville : 34800 Clermont-l'Hérault

Département : Hérault

Début : vendredi 9 octobre 2026

Fin : vendredi 9 octobre 2026

Tarif :

Clermont-l’Hérault

SOIRÉE JEAN MICHEL RINALDI ET FRANCK FULCRAND

2 Allée Roger Salengro Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

Venez découvrir ou redécouvrir Jean Michel Rinaldi et son acolyte Franck Fulcrand.
Venez découvrir ou redécouvrir Jean Michel Rinaldi et son acolyte Franck Fulcrand, qui reviennent chez votre caviste pour vous emporter sur leurs reprises des grands standards français et internationaux.   .

2 Allée Roger Salengro Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 48 26 07 07  oditvin.2018@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover or rediscover Jean Michel Rinaldi’s French and international covers.

L’événement SOIRÉE JEAN MICHEL RINALDI ET FRANCK FULCRAND Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS

À voir aussi à Clermont-l'Hérault (Hérault)