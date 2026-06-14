Soirée jeu de rôle (15 ans et +) Médiathèque Virginia Woolf Paris

Que vous soyer un·e chevronné·e ou un·e débutant·e du jeu de rôle, vous trouverez une table pour vous accueillir.

Les inscriptions sont obligatoires et seront ouvertes 1 mois avant le début de l’événement, sur le site d’Opale Rôliste.

La médiathèque en partenariat avec l’association Opale Rôliste propose une soirée jeux de rôle pour tous ceux qui aiment l’aventure, l’entraide et les défis… Venez découvrir le plaisir de jouer en groupe, seul·e·s ou entre amis et partager une soirée ludique et conviviale !

Le samedi 24 octobre 2026

de 18h00 à 23h00

gratuit

Il est nécessaire de créer un compte sur le site de l’association Opale Rôliste. Une fois ce compte créé, vous pourrez réserver votre place directement sur la page de la soirée (places limitées). N’hésitez pas à partager l’invitation autour de vous : plus on est de joueurs·euses, plus l’aventure est belle !

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-24T21:00:00+02:00

fin : 2026-10-25T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-24T18:00:00+02:00_2026-10-24T23:00:00+02:00

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

+33144081271 mediatheque.virginia.Woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR



Afficher la carte du lieu Médiathèque Virginia Woolf et trouvez le meilleur itinéraire

