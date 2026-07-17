Soirée jeunes, Opéra de Lille, Lille

Informations pratiques

Soirée jeunes Vendredi 9 octobre, 19h00 Opéra de Lille Nord

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T19:00:00+02:00 – 2026-10-09T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-09T19:00:00+02:00 – 2026-10-09T22:00:00+02:00

Vous avez entre 18 et 28 ans ?

Profitez d’une soirée conviviale pour découvrir la saison 2026-27 de l’Opéra de Lille et profiter d’une offre de rentrée exceptionnelle !

Vendredi 9 octobre à partir de 19h

Entrée gratuite, sur réservation en ligne à partir de fin septembre

Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 62 21 21 21 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/content »}]

Pour les 18-28 ans

© Antoine Grenez