Soirée jeunes, Opéra de Lille, Lille
vendredi 9 octobre 2026 · Opéra de Lille · Lille
Informations pratiques
Soirée jeunes Vendredi 9 octobre, 19h00 Opéra de Lille Nord
Gratuit, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-09T19:00:00+02:00 – 2026-10-09T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-09T19:00:00+02:00 – 2026-10-09T22:00:00+02:00
Vous avez entre 18 et 28 ans ?
Profitez d’une soirée conviviale pour découvrir la saison 2026-27 de l’Opéra de Lille et profiter d’une offre de rentrée exceptionnelle !
Vendredi 9 octobre à partir de 19h
Entrée gratuite, sur réservation en ligne à partir de fin septembre
Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 62 21 21 21 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/content »}]
Pour les 18-28 ans
© Antoine Grenez
À voir aussi à Lille (Nord)
- Peinture Naturaliste, Jardin des plantes, Lille 17 juillet 2026
- Alzamün – La Folie Continue #3, Maison Folie Moulins, Lille 17 juillet 2026
- « Qui veut la peau de Roger Rabbit ? » en ciné plein air !, Le Grand Sud, Lille 18 juillet 2026
- Atelier DJ pour kids • Comala Radio, Gare Saint Sauveur, Lille 18 juillet 2026
- Balade sauvage : des plantes à déguster !, Parc de la Citadelle, Lille 18 juillet 2026