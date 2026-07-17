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Soirée jeunes, Opéra de Lille, Lille

vendredi 9 octobre 2026 · Opéra de Lille · Lille

Soirée jeunes, Opéra de Lille, Lille

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Lieu
Opéra de Lille
Adresse
Place du théâtre, 59800 Lille
Ville
59800 Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit, sur réservation

Soirée jeunes Vendredi 9 octobre, 19h00 Opéra de Lille Nord

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-09T19:00:00+02:00 – 2026-10-09T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-09T19:00:00+02:00 – 2026-10-09T22:00:00+02:00

Vous avez entre 18 et 28 ans ?
Profitez d’une soirée conviviale pour découvrir la saison 2026-27 de l’Opéra de Lille et profiter d’une offre de rentrée exceptionnelle !

Vendredi 9 octobre à partir de 19h
Entrée gratuite, sur réservation en ligne à partir de fin septembre

Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 62 21 21 21 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/content »}]
Pour les 18-28 ans

© Antoine Grenez

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