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Soirée jeux à la bibli, Bibliothèque de RIANS 18220, Rians

vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque de RIANS 18220 · Rians

Soirée jeux à la bibli, Bibliothèque de RIANS 18220, Rians

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque de RIANS 18220
Adresse
6 Grande Rue, 18220 Rians
Ville
18220 Rians
Département
Cher

Soirée jeux à la bibli Vendredi 2 octobre, 19h00 Bibliothèque de RIANS 18220 Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00

Venez faire une partie entre amis ! Une belle selection de jeux de société. Bonne ambiance garantie ! Et quelques boissons et gourmandises aussi.

Bibliothèque de RIANS 18220 6 Grande Rue, 18220 Rians Rians 18220 Cher Centre-Val de Loire 0666863362 https://www.facebook.com/profile.php?id=61551563173628 Accès handicapé
Biblis en folie 2026

©CANVA

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