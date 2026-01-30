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Soirée Jeux au Centre Culturel de Brive, Centre Culturel Brive, Brive-la-Gaillarde

vendredi 6 novembre 2026 · Centre Culturel Brive · Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
vendredi 6 novembre 2026
Lieu
Centre Culturel Brive
Adresse
31 Avenue Jean Jaurès, 19100 Brive-la-Gaillarde
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif
Entrée libre

Soirée Jeux au Centre Culturel de Brive Vendredi 6 novembre, 20h00 Centre Culturel Brive Corrèze

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-06T20:00:00+01:00 – 2026-11-06T23:00:00+01:00
Fin : 2026-11-06T20:00:00+01:00 – 2026-11-06T23:00:00+01:00

Soirée Jeux au Centre Culturel de Brive
Le Centre Culturel de Brive organise une nouvelle soirée jeux de société.
Vous y ferez des rencontres, découvrirez des jeux…
Des tables vous attendent avec de nouveaux partenaires pour jouer.

Centre Culturel Brive 31 Avenue Jean Jaurès, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Le Centre Culturel de Brive organise sa traditionnelle soirée jeux de société jeux brive

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