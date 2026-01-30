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Soirée Jeux au Centre Culturel de Brive, Centre Culturel Brive, Brive-la-Gaillarde

vendredi 15 janvier 2027 · Centre Culturel Brive · Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
vendredi 15 janvier 2027
Fin
vendredi 15 janvier 2027
Lieu
Centre Culturel Brive
Adresse
31 Avenue Jean Jaurès, 19100 Brive-la-Gaillarde
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif
Entrée libre

Soirée Jeux au Centre Culturel de Brive Vendredi 15 janvier 2027, 20h00 Centre Culturel Brive Corrèze

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-15T20:00:00+01:00 – 2027-01-15T23:00:00+01:00
Fin : 2027-01-15T20:00:00+01:00 – 2027-01-15T23:00:00+01:00

Soirée Jeux au Centre Culturel de Brive
Le Centre Culturel de Brive organise une nouvelle soirée jeux de société.
Vous y ferez des rencontres, découvrirez des jeux…
Des tables vous attendent avec de nouveaux partenaires pour jouer.

Centre Culturel Brive 31 Avenue Jean Jaurès, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Le Centre Culturel de Brive organise sa traditionnelle soirée jeux de société jeux brive

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