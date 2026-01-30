Soirée Jeux au Centre Culturel de Brive, Centre Culturel Brive, Brive-la-Gaillarde
vendredi 19 mars 2027 · Centre Culturel Brive · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Soirée Jeux au Centre Culturel de Brive Vendredi 19 mars 2027, 20h00 Centre Culturel Brive Corrèze
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-19T20:00:00+01:00 – 2027-03-19T23:00:00+01:00
Fin : 2027-03-19T20:00:00+01:00 – 2027-03-19T23:00:00+01:00
Soirée Jeux au Centre Culturel de Brive
Le Centre Culturel de Brive organise une nouvelle soirée jeux de société.
Vous y ferez des rencontres, découvrirez des jeux…
Des tables vous attendent avec de nouveaux partenaires pour jouer.
Centre Culturel Brive 31 Avenue Jean Jaurès, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Le Centre Culturel de Brive organise sa traditionnelle soirée jeux de société jeux brive
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