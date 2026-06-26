Soirée jeux – bibliothèque Buffon – 5e et 6e arrondissement Bibliothèque Buffon Paris
Soirée jeux – bibliothèque Buffon – 5e et 6e arrondissement Bibliothèque Buffon Paris samedi 19 septembre 2026.
Les bibliothèques des 5e et 6e arrondissement s’associent, afin de vous proposer une soirée jeux par mois : retrouvez les dates, lieux et horaires des soirées jeux à venir.
Quels que soient votre âge, votre nombre, votre niveau de jeu, venez et découvrez de nombreux jeux, en compagnie de nos habitués et des bibliothécaires. Des tous petits aux plus grands, vous trouverez des jeux d’ambiance, de ressources, de stratégie, de bluff… Vous pouvez également apporter vos propres jeux pour les faire découvrir à d’autres.
Buffet participatif : contribuez avec vos spécialités, boissons ou nourriture.
Rendez-vous à la bibliothèque Buffon le 19 septembre : entrée libre sans réservation jusqu’à 20h (aucune arrivée possible après cette heure), dans la limite des places disponibles (auditorium de 100 places au 5e étage).
Tournoi Duel (au sein de la soirée jeux)
Tablées spéciales 2 joueurs : affrontez-vous en duel et tâchez de vous hisser en haut du classement en remportant un maximum de points. Venez avec vos jeux duo préférés pour y jouer ensemble.
* * *
Le programme des soirées jeux des bibliothèques du 5e et 6e arrondissements :
– Le 19 septembre à la bibliothèque Buffon (5e arr.), 18h-22h. Entrée libre jusqu’à 20h.
– Le 10 octobre à la
bibliothèque Mohammed Arkoun (5e arr.), 18h-22h.
– Le 28 novembre à la bibliothèque de L’Heure Joyeuse (5e arr.), 18h-20h, en présence d’interprètes LSF.
– Le 19 décembre à la bibliothèque Rainer Maria Rilke (5e arr.), 18h-22h.
– Le 30 janvier 2027 à la bibliothèque André Malraux (6e arr.), 18h-22h, en présence d’interprètes LSF.
Renseignements sur les horaires d’accès et modalités d’inscription à vérifier auprès de chaque bibliothèque concernée.
A la bibliothèque Buffon, le 19 septembre 2026 – possibilité de participer au tournoi spécial 2 joueurs.
Le samedi 19 septembre 2026
de 18h00 à 22h00
gratuit
Renseignements sur les horaires d’accès et modalités d’inscription à vérifier auprès de chaque bibliothèque concernée. Bibliothèque Buffon : entrée libre, jusqu’à 20h.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T21:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T18:00:00+02:00_2026-09-19T22:00:00+02:00
Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-buffon-1682 +33155432525 https://www.facebook.com/BuffonCDML/ https://www.facebook.com/BuffonCDML/
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Buffon et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Super Matinale Piscine Didot Piscine Didot PARIS 26 juin 2026
- Journée au domaine départemental de Sceaux et/ou visite du château Station Denfert-Rochereau (RER B) ou Entrée du Chateau à Sceaux Paris 26 juin 2026
- Chantier maraicher La Ferme de Paris PARIS 26 juin 2026
- Festival Solidays, Solidays, Paris 26 juin 2026
- Exposition Multiples & Signatures (Galerie 9e art-Paris) Galerie 9e art Paris 26 juin 2026