Soirée jeux – bibliothèque Buffon – 5e et 6e arrondissement Bibliothèque Buffon Paris

Les bibliothèques des 5e et 6e arrondissement s’associent, afin de vous proposer une soirée jeux par mois : retrouvez les dates, lieux et horaires des soirées jeux à venir.

Quels que soient votre âge, votre nombre, votre niveau de jeu, venez et découvrez de nombreux jeux, en compagnie de nos habitués et des bibliothécaires. Des tous petits aux plus grands, vous trouverez des jeux d’ambiance, de ressources, de stratégie, de bluff… Vous pouvez également apporter vos propres jeux pour les faire découvrir à d’autres.

Buffet participatif : contribuez avec vos spécialités, boissons ou nourriture.

Rendez-vous à la bibliothèque Buffon le 19 septembre : entrée libre sans réservation jusqu’à 20h (aucune arrivée possible après cette heure), dans la limite des places disponibles (auditorium de 100 places au 5e étage).

Tournoi Duel (au sein de la soirée jeux) Tablées spéciales 2 joueurs : affrontez-vous en duel et tâchez de vous hisser en haut du classement en remportant un maximum de points. Venez avec vos jeux duo préférés pour y jouer ensemble.

* * *

Le programme des soirées jeux des bibliothèques du 5e et 6e arrondissements :

– Le 19 septembre à la bibliothèque Buffon (5e arr.), 18h-22h. Entrée libre jusqu’à 20h.

– Le 10 octobre à la

bibliothèque Mohammed Arkoun (5e arr.), 18h-22h.

– Le 28 novembre à la bibliothèque de L’Heure Joyeuse (5e arr.), 18h-20h, en présence d’interprètes LSF.

– Le 19 décembre à la bibliothèque Rainer Maria Rilke (5e arr.), 18h-22h.

– Le 30 janvier 2027 à la bibliothèque André Malraux (6e arr.), 18h-22h, en présence d’interprètes LSF.

Renseignements sur les horaires d’accès et modalités d’inscription à vérifier auprès de chaque bibliothèque concernée.

A la bibliothèque Buffon, le 19 septembre 2026 – possibilité de participer au tournoi spécial 2 joueurs.

Le samedi 19 septembre 2026

de 18h00 à 22h00

gratuit

Renseignements sur les horaires d’accès et modalités d’inscription à vérifier auprès de chaque bibliothèque concernée. Bibliothèque Buffon : entrée libre, jusqu’à 20h.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T21:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T18:00:00+02:00_2026-09-19T22:00:00+02:00

Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-buffon-1682 +33155432525 https://www.facebook.com/BuffonCDML/ https://www.facebook.com/BuffonCDML/



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