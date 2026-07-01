Soirée jeux, Café d’Abord, Saint-Médard-en-Jalles
samedi 4 juillet 2026 · Café d'Abord · Saint-Médard-en-Jalles
Informations pratiques
Soirée jeux Samedi 4 juillet, 20h30 Café d’Abord Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T20:30:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-04T20:30:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00
Edith et d’autres adhérents vous proposent des soirées jeux de société les 1ᵉʳ samedis soirs du mois, au Café d’Abord (Hastignan) ! https://cafedabord.fr/
Venez tester des nouveaux jeux en famille ou solo.
Ouvert à tous les habitants. Gratuit
Café d’Abord 104 avenue anatole France 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0556959916 »}] [{« link »: « https://cafedabord.fr/ »}]
Venez découvrir de nouveaux jeux en famille, entre amis ou en solo, dans une ambiance conviviale.
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