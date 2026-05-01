Châtelus-Malvaleix

Soirée jeux

2 Place de la liberté Châtelus-Malvaleix Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 19:30:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-05-08 2026-06-12 2026-09-11 2026-10-09 2026-11-13 2026-12-11

Soirée jeux

2ème vendredi du mois

entre 19h30 et minuit.

Elles s’adressent aussi bien aux joueurs occasionnels, curieux de découvrir de nouveaux jeux, qu’aux joueurs avertis.

Soirées gratuites et ouvertes à toutes et tous, à partir de 14 ans (mineurs accompagnés d’un adulte), après adhésion à l’association.

A la salle des associations ( bibliothèque)

RENSEIGNEMENTS

jeuxmcreuse@gmail.com

–> Jeux M Creuse .

2 Place de la liberté Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine jeuxmcreuse@gmail.com

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English : Soirée jeux

L’événement Soirée jeux Châtelus-Malvaleix a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche