Soirée jeux Châtelus-Malvaleix
Soirée jeux Châtelus-Malvaleix vendredi 8 mai 2026.
Châtelus-Malvaleix
Soirée jeux
2 Place de la liberté Châtelus-Malvaleix Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 19:30:00
fin : 2026-12-11
Date(s) :
2026-05-08 2026-06-12 2026-09-11 2026-10-09 2026-11-13 2026-12-11
Soirée jeux
2ème vendredi du mois
entre 19h30 et minuit.
Elles s’adressent aussi bien aux joueurs occasionnels, curieux de découvrir de nouveaux jeux, qu’aux joueurs avertis.
Soirées gratuites et ouvertes à toutes et tous, à partir de 14 ans (mineurs accompagnés d’un adulte), après adhésion à l’association.
A la salle des associations ( bibliothèque)
RENSEIGNEMENTS
jeuxmcreuse@gmail.com
–> Jeux M Creuse .
2 Place de la liberté Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine jeuxmcreuse@gmail.com
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English : Soirée jeux
L’événement Soirée jeux Châtelus-Malvaleix a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche
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