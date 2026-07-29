Soirée jeux Médiathèque de Cognac Cognac
vendredi 30 octobre 2026 · Médiathèque de Cognac · Cognac
Informations pratiques
Cognac
Soirée jeux
Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 18:30:00
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
Envie de passer un bon moment en famille ou entre ami·e·s ? La médiathèque vous accueille gratuitement, que vous soyez habitué·e ou non !
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Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr
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English : Game Night
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L’événement Soirée jeux Cognac a été mis à jour le 2026-07-23 par Destination Cognac
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