Soirée jeux Médiathèque de Cognac Cognac

Informations pratiques

Cognac

Soirée jeux

Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 18:30:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

Envie de passer un bon moment en famille ou entre ami·e·s ? La médiathèque vous accueille gratuitement, que vous soyez habitué·e ou non !

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Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr

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English : Game Night

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L’événement Soirée jeux Cognac a été mis à jour le 2026-07-23 par Destination Cognac