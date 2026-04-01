Soirée jeux de société Centre socioculturel de la Libération Bar-le-Duc

Bar-le-Duc

Soirée jeux de société

Centre socioculturel de la Libération 1 Rue du Chanoine Marcel Monflier Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24 17:00:00

fin : 2026-04-24 21:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Soirée jeux de société.

Gratuit. Inscription conseillée.Tout public

0 .

Centre socioculturel de la Libération 1 Rue du Chanoine Marcel Monflier Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 45 07 64 contact@cscbld.fr

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English :

Board games evening.

Free admission. Registration recommended.

L’événement Soirée jeux de société Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-04-10 par OT SUD MEUSE