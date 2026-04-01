Soirée jeux de société Centre socioculturel de la Libération Bar-le-Duc
Soirée jeux de société Centre socioculturel de la Libération Bar-le-Duc vendredi 24 avril 2026.
Bar-le-Duc
Soirée jeux de société
Centre socioculturel de la Libération 1 Rue du Chanoine Marcel Monflier Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24 17:00:00
fin : 2026-04-24 21:30:00
Date(s) :
2026-04-24
Soirée jeux de société.
Gratuit. Inscription conseillée.Tout public
0 .
Centre socioculturel de la Libération 1 Rue du Chanoine Marcel Monflier Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 45 07 64 contact@cscbld.fr
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English :
Board games evening.
Free admission. Registration recommended.
L’événement Soirée jeux de société Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-04-10 par OT SUD MEUSE
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