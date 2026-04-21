Soirée jeux de société Bibliothèque Amélie Paris
Soirée jeux de société Bibliothèque Amélie Paris jeudi 4 juin 2026.
Que vous soyez joueur occasionnel ou fan de jeux de société. Que vous privilégiez le bluff, la coopération, la déduction ou la stratégie, venez partager un moment convivial !
Profitez de l’occasion pour redécouvrir les grands classiques ou explorer nos nouveautés, en autonomie ou en notre compagnie.
Venez jouer avec nous à la Bibliothèque Amélie et défier les bibliothécaires !
Le jeudi 04 juin 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit
Sur inscription au 01 47 05 89 66 ou en écrivant à bibliotheque.amelie@paris.fr
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-04T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-05T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-04T19:00:00+02:00_2026-06-04T21:00:00+02:00
Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris
+33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7
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