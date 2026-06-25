Soirée jeux de société ! Bibliothèque Saint-Eloi PARIS

Seul.e ou entre ami.es, découvrez de nouveaux jeux et partagez vos meilleures expériences !

Retrouvez les bibliothécaires lors de rendez-vous réguliers pour collaborer ou les battre à plate couture… Bonne humeur et parties endiablées garanties !

En présence d’interprètes LSF/FR

La bibliothèque Saint-Éloi vous invite à ses soirées jeux de société, en présence d’interprètes LSF/FR !

Le vendredi 04 septembre 2026

de 18h30 à 20h30

gratuit

Jeunes : 11-18 ans

Adultes

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-04T21:30:00+02:00

fin : 2026-09-04T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-04T18:30:00+02:00_2026-09-04T20:30:00+02:00

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 PARIS



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