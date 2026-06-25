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Soirée jeux de société ! Bibliothèque Saint-Eloi PARIS

Soirée jeux de société ! Bibliothèque Saint-Eloi PARIS

Soirée jeux de société ! Bibliothèque Saint-Eloi PARIS vendredi 4 septembre 2026.

Lieu : Bibliothèque Saint-Eloi

Adresse : 23 rue du Colonel Rozanoff

Ville : 75012 PARIS

Département : Paris

Début : vendredi 4 septembre 2026

Fin : vendredi 4 septembre 2026

Tarif : <p>Jeunes : 11-18 ans </p><p>Adultes</p>

Seul.e ou entre ami.es, découvrez de nouveaux jeux et partagez vos meilleures expériences !

Retrouvez les bibliothécaires lors de rendez-vous réguliers pour collaborer ou les battre à plate couture… Bonne humeur et parties endiablées garanties !

En présence d’interprètes LSF/FR

La bibliothèque Saint-Éloi vous invite à ses soirées jeux de société, en présence d’interprètes LSF/FR !
Le vendredi 04 septembre 2026
de 18h30 à 20h30
gratuit

Jeunes : 11-18 ans 

Adultes

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-04T21:30:00+02:00
fin : 2026-09-04T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-04T18:30:00+02:00_2026-09-04T20:30:00+02:00

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff  75012 PARIS


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