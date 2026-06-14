Soirée jeux de société ! Bibliothèque Saint-Eloi Paris
Soirée jeux de société ! Bibliothèque Saint-Eloi Paris vendredi 4 septembre 2026.
Seul.e ou entre ami.es, découvrez de nouveaux jeux et partagez vos meilleures expériences !
Retrouvez les bibliothécaires lors de rendez-vous réguliers pour collaborer ou les battre à plate couture… Bonne humeur et parties endiablées garanties !
En présence d’interprètes LSF/FR.
Sur inscription à partir du 4 août.
vendredi 4 septembre, 18h30
La bibliothèque Saint-Éloi vous invite à ses soirées jeux de société, en présence d’interprètes LSF/FR !
Le vendredi 04 septembre 2026
de 18h30 à 20h30
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-04T21:30:00+02:00
fin : 2026-09-04T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-04T18:30:00+02:00_2026-09-04T20:30:00+02:00
Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris
+33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/
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