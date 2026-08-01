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AGENDA · Château-sur-Epte

Soirée jeux de société Château-sur-Epte

mercredi 5 août 2026 · Château-sur-Epte

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
1 Route de Paris
Ville
27420 Château-sur-Epte
Département
Eure
Tarif

Château-sur-Epte

Soirée jeux de société

1 Route de Paris Château-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:00:00
fin : 2026-08-05 21:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Divers jeux à disposition cartes, réflexion, stratégie et plus.
Buvette et restauration sur place.   .

1 Route de Paris Château-sur-Epte 27420 Eure Normandie +33 7 71 75 19 72  contactdavidadn@gmail.com

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English : Soirée jeux de société

L’événement Soirée jeux de société Château-sur-Epte a été mis à jour le 2026-07-29 par Vexin Normand Tourisme

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