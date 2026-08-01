AGENDA · Château-sur-Epte
Soirée jeux de société Château-sur-Epte
mercredi 5 août 2026 · Château-sur-Epte
Informations pratiques
Château-sur-Epte
Soirée jeux de société
1 Route de Paris Château-sur-Epte Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:00:00
fin : 2026-08-05 21:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Divers jeux à disposition cartes, réflexion, stratégie et plus.
Buvette et restauration sur place. .
1 Route de Paris Château-sur-Epte 27420 Eure Normandie +33 7 71 75 19 72 contactdavidadn@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée jeux de société
L’événement Soirée jeux de société Château-sur-Epte a été mis à jour le 2026-07-29 par Vexin Normand Tourisme
À voir aussi à Château-sur-Epte (Eure)
- Les Dimanches du Patrimoine du Vexin Normand Château-sur-Epte 16 août 2026
- Marché nocturne guinguette Château-sur-Epte 29 août 2026
- Concours de pétanque 4ème édition Château-sur-Epte 30 août 2026
- Visite guidée : la Papeterie de l’Epte en image, l’ancienne Villa Hervé, Manoir Héraut du Lys, Château-sur-Epte 19 septembre 2026
- Visite guidée du site, Château, Château-sur-Epte 19 septembre 2026