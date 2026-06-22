Soirée jeux de société Chez Paupotte Chez Paupotte Prémanon

Prémanon

Soirée jeux de société Chez Paupotte

Chez Paupotte 11 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-07-09 22:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Petits et grands (accompagnés d’un adulte à partir de 10 ans) pourront (re)découvrir des jeux de société avec un animateur expert. Tarif 10€, une boisson comprise.

Petite restauration sur place. Réservation obligatoire 03.84.60.78.91 chezpaupotte@gmail.com .

Chez Paupotte 11 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 78 91 chezpaupotte@gmail.com

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English : Soirée jeux de société Chez Paupotte

L’événement Soirée jeux de société Chez Paupotte Prémanon a été mis à jour le 2026-06-22 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses