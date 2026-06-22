Soirée jeux de société Chez Paupotte Chez Paupotte Prémanon
Soirée jeux de société Chez Paupotte Chez Paupotte Prémanon jeudi 9 juillet 2026.
Prémanon
Soirée jeux de société Chez Paupotte
Chez Paupotte 11 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09 22:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Petits et grands (accompagnés d’un adulte à partir de 10 ans) pourront (re)découvrir des jeux de société avec un animateur expert. Tarif 10€, une boisson comprise.
Petite restauration sur place. Réservation obligatoire 03.84.60.78.91 chezpaupotte@gmail.com .
Chez Paupotte 11 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 78 91 chezpaupotte@gmail.com
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English : Soirée jeux de société Chez Paupotte
L’événement Soirée jeux de société Chez Paupotte Prémanon a été mis à jour le 2026-06-22 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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