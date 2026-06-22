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Soirée jeux de société Chez Paupotte Chez Paupotte Prémanon

Soirée jeux de société Chez Paupotte Chez Paupotte Prémanon jeudi 9 juillet 2026.

Lieu
Chez Paupotte
Adresse
11 Rue de la Croix de la Teppe
Ville
39220 Prémanon
Département
Jura
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Prémanon

Soirée jeux de société Chez Paupotte

Chez Paupotte 11 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09 22:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Petits et grands (accompagnés d’un adulte à partir de 10 ans) pourront (re)découvrir des jeux de société avec un animateur expert. Tarif 10€, une boisson comprise.
Petite restauration sur place. Réservation obligatoire 03.84.60.78.91 chezpaupotte@gmail.com   .

Chez Paupotte 11 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 78 91  chezpaupotte@gmail.com

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English : Soirée jeux de société Chez Paupotte

L’événement Soirée jeux de société Chez Paupotte Prémanon a été mis à jour le 2026-06-22 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses

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