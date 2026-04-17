Erdeven

Soirée Jeux de Société

5T Rue des Menhirs Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-25 22:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Le rendez-vous mensuel des joueurs revient en Avril!

En plus des jeux de société, vous pourrez également découvrir un jeu de rôle (pour tous à partir de 10 ans).

Olivier Le Gal, auteur et éditeur, a écrit un jeu de rôle. Il sera présent en tant que maître du jeu et vous invite à sa table pour visiter les terres d’Heldion et affronter moultes périples et peut-être croiser un dragon ? .

5T Rue des Menhirs Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 99 17 39

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English :

L’événement Soirée Jeux de Société Erdeven a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon