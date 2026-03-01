Soirée jeux de société Lifestore Minuit Deux Mâcon

Soirée jeux de société

Lifestore Minuit Deux 12 Rue Lamartine Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2026-03-20 18:30:00

fin : 2026-03-20 22:30:00

2026-03-20

C’est le moment de régler vos comptes avec le tonton tricheur !

Alexis @jeupapote.macon votre allié pour comprendre les règles.

En famille, entre amis, en duo, en date avec ton crush… ou même en solo, viens te détendre après la semaine !

Boissons. Restauration sur place.

Entrée libre Réservation conseillée. .

Lifestore Minuit Deux 12 Rue Lamartine Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 87 70 61 26 lifestore@minuitdeux.com

