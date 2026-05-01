Soirée jeux de société La Peñac Marciac
Soirée jeux de société La Peñac Marciac mercredi 27 mai 2026.
Marciac
Soirée jeux de société
La Peñac 22 Place de l’Hôtel de Ville Marciac Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 20:00:00
fin : 2026-05-27 22:00:00
Date(s) :
2026-05-27
La Peñac vous invite à une soirée jeux de société, animée par Hervé.
Ouvert à tous & tous niveaux à partir de 12 ans. Venez aussi avec vos jeux si vous souhaitez nous les faire découvrir.
Les jeux de société, qu’ils soient classiques ou modernes, ont ce pouvoir de rassembler les gens de tous âges et de toutes origines. Que ce soit pour des moments de stratégie intense, des éclats de rire spontanés ou des compétitions amicales, chaque partie révèle une nouvelle dynamique entre les joueurs.
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La Peñac 22 Place de l’Hôtel de Ville Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 87 79 06 05 lacantinedelapenac@gmail.com
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English :
La Peñac invites you to an evening of board games, hosted by Hervé.
Open to all & all levels from 12 years upwards. Bring your own games if you’d like to share them with us.
Board games, whether classic or modern, have the power to bring people of all ages and backgrounds together. Whether for moments of intense strategy, spontaneous laughter or friendly competition, each game reveals a new dynamic between players.
L’événement Soirée jeux de société Marciac a été mis à jour le 2026-05-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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