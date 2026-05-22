Soirée jeux de société Sévérac d’Aveyron
Soirée jeux de société Sévérac d’Aveyron mardi 25 août 2026.
Sévérac d’Aveyron
Soirée jeux de société
Rue Signe Longue Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-25
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Venez découvrir de nouveaux jeux et vous amuser en famille ou entre ami·e·s !
–
Rendez-vous dès 18h30 à la médiathèque de Sévérac d’Aveyron. Chacun apporte à boire et à manger.
Soirée organisée par Bib en Biblio, le réseau de bibliothèques et médiathèques des Causses à l’Aubrac. .
Rue Signe Longue Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 82 21 bibliotheque@severacdaveyron.fr
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English :
Come and discover new games and have fun with family and friends!
L’événement Soirée jeux de société Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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