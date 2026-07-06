Soirée jeux de société spécial enquête Bibliothèque Aimé Césaire Paris

Informations pratiques

Les bibliothèques Georges Brassens, Benoîte Groult et Aimé Césaire vous invitent à découvrir toute une série de jeux de société autour de l’enquête.

Evènement en lien avec la commémoration de l’œuvre et du parcours de la reine du crime par les bibliothécaires du sud-ouest parisien.

À l’occasion de la commémoration des 50 ans de la mort d’Agatha Christie, nous vous proposons une soirée jeux de société dédiée à la reine du crime à travers le thème de l’enquête.

Le vendredi 20 novembre 2026

de 18h00 à 21h00

gratuit Tout public. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-20T19:00:00+01:00

fin : 2026-11-20T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-20T18:00:00+02:00_2026-11-20T21:00:00+02:00

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

Métro -> 13 : Plaisance (Paris) (201m)

Bus -> 59 : Vercingétorix – Rouvier (Paris) (162m)

Vélib -> Pierre Larousse – Raymond Losserand (73.10m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr



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