Soirée Jeux : Echec & Poker, Le Nautilus, Perpignan
Soirée Jeux : Echec & Poker, Le Nautilus, Perpignan mercredi 29 avril 2026.
Soirée Jeux : Echec & Poker Mercredi 29 avril, 19h30 Le Nautilus Pyrénées-Orientales
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T19:30:00+02:00 – 2026-04-29T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T19:30:00+02:00 – 2026-04-29T22:00:00+02:00
Inscrivez vous directement sur les plateformes dédiés pour participer aux différents tournois. Consernant le poker l’inscription est obligatoire via le site red cactus https://poker.redcactus.fr/bar/2211
Pour les échecs vous pouvez venir directement au nautilus et une fois par mois vous pouvez vous inscrire via https://knightclubbers.com/arena/743196
Le Nautilus est un lieu associatif proposant à ses adhérents des boissons et de la restauration rapide.
Les mineurs non-accompagnés ne sont pas admis.
Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://poker.redcactus.fr/bar/2211 »}, {« type »: « link », « value »: « https://knightclubbers.com/arena/743196 »}] [{« link »: « https://poker.redcactus.fr/bar/2211 »}, {« link »: « https://knightclubbers.com/arena/743196 »}]
Une soirée dédié aux jeux et en particulier une table de poker et des jeux d’échecs. jeux d’échec poker
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