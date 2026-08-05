Informations pratiques

La Crèche

Soirée jeux & écriture Guinguette Le Berceau

20 Avenue de Paris La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:30:00

fin : 2026-08-19 20:30:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-19

En famille, entre amis, venez partager un moment convivial autour de jeux ! Un atelier d’écriture (poésie, humour, écriture libre…) est également à découvrir.

Au programme

– Jeux et surprises

– Planches apéro à partager

– Boissons fraîches pour se désaltérer entre deux refrains .

20 Avenue de Paris La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 40 76 99 contact.leberceau@nebulae.co

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English : Soirée jeux & écriture Guinguette Le Berceau

L’événement Soirée jeux & écriture Guinguette Le Berceau La Crèche a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Haut Val De Sèvre