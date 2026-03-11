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AGENDA · Tence

Soirée jeux initiés L’Arène Tence

vendredi 2 octobre 2026 · L'Arène · Tence

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
L'Arène
Adresse
6 Rue d'Annonay
Ville
43190 Tence
Département
Haute-Loire
Tarif
2 2 2 l'heure de jeu

Tence

Soirée jeux initiés

L’Arène 6 Rue d’Annonay Tence Haute-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

l’heure de jeu

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:00:00
fin : 2026-11-06

Date(s) :
2026-10-02 2026-11-06 2026-12-04

Découvrez ou redécouvrez les classiques des jeux de société et les dernières sorties.
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L’Arène 6 Rue d’Annonay Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 44 90 79  gaelle@arene.cafe

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English :

Discover or rediscover classic board games and the latest releases.

L’événement Soirée jeux initiés Tence a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

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