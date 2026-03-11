AGENDA · Tence
Soirée jeux initiés L’Arène Tence
vendredi 2 octobre 2026 · L'Arène · Tence
Informations pratiques
Tence
Soirée jeux initiés
L’Arène 6 Rue d’Annonay Tence Haute-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
l’heure de jeu
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:00:00
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-10-02 2026-11-06 2026-12-04
Découvrez ou redécouvrez les classiques des jeux de société et les dernières sorties.
.
L’Arène 6 Rue d’Annonay Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 44 90 79 gaelle@arene.cafe
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover or rediscover classic board games and the latest releases.
L’événement Soirée jeux initiés Tence a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
À voir aussi à Tence (Haute-Loire)
- Journée solidaire Gymnase La Lionchère Tence 12 septembre 2026
- Duo corse Tence 16 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Chapelle des Pénitents Place de l’Esplanade Tence 19 septembre 2026
- Visite guidée de la chapelle des Pénitents blancs de Tence, Chapelle des Pénitents Blancs de Tence, Tence 19 septembre 2026
- Concert spectacle Temple de Tence Tence 19 septembre 2026