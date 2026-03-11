Soirée jeux initiés L’Arène Tence

Informations pratiques

Tence

Soirée jeux initiés

L’Arène 6 Rue d’Annonay Tence Haute-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

l’heure de jeu

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-10-02 2026-11-06 2026-12-04

Découvrez ou redécouvrez les classiques des jeux de société et les dernières sorties.

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L’Arène 6 Rue d’Annonay Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 44 90 79 gaelle@arene.cafe

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English :

Discover or rediscover classic board games and the latest releases.

L’événement Soirée jeux initiés Tence a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme du Haut-Lignon