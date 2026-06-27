Soirée jeux Loup-Garou – bibliothèque Buffon Bibliothèque Buffon Paris
Soirée jeux Loup-Garou – bibliothèque Buffon Bibliothèque Buffon Paris samedi 31 octobre 2026.
Venez passer une soirée endiablée avec vos bibliothécaires pour ce samedi d’Halloween !
Découvrez notre Loup-Garou spécial bibliothèques, celui où les loups sont remplacés par des bibliothécaires maléfiques qui piègent les lecteurs dans leurs livres. Incarnez les bibliothécaires, l’usager fidèle, le fan de romance, le fan de polar, celui qui rend toujours ses livres en retard…
Nous prévoyons 2 salles de jeu en continu, de sorte que si vous êtes éliminés, vous intégrez un autre groupe et ne cessez jamais de jouer.
Une soirée jeux de 18h à 22h dans notre auditorium (5e étage), à partir de 8 ans (enfants accompagnés).
Inscriptions recommandées, sur billetweb : Billetterie : Loup-garou des bibliothèques – Billetweb
Contribuez à notre buffet participatif avec vos spécialités à boire et à manger, et prenez-y part dans une ambiance festive !
A l’occasion d’Halloween, la bibliothèque Buffon vous propose une soirée spéciale autour du jeu « Loup-Garou »…
Le samedi 31 octobre 2026
de 18h00 à 22h00
gratuit
Inscriptions recommandées, voir lien Billetweb.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-31T19:00:00+01:00
fin : 2026-10-31T23:00:00+01:00
Date(s) : 2026-10-31T18:00:00+02:00_2026-10-31T22:00:00+02:00
Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-buffon-1682 +33155432525 https://www.facebook.com/BuffonCDML/ https://www.facebook.com/BuffonCDML/
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