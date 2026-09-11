Soirée jeux, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Soirée jeux Vendredi 4 décembre, 19h30 Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Gironde

Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-04T19:30:00+01:00 – 2026-12-04T22:30:00+01:00

Fin : 2026-12-04T19:30:00+01:00 – 2026-12-04T22:30:00+01:00

Rien ne vaut une bonne soirée jeux entre amis, voisins ou inconnus ! Quelques gâteaux, du café, et toute l’équipe vous accueille à la ludo-médiathèque.

Bonus : soirée jeux de Noël avec des jeux de société et tournoi de jeux vidéo !

Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil 26, rue Aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 85 »}]

Jeux de société ou vidéos – en partenariat avec l’association Tagazoo

Parentalité : Ville de Saint-Médard-en-Jalles