SOIRÉE JEUX POUR ENFANTS ET ADULTES Bibliothèque municipale Ispagnac

Informations pratiques

Ispagnac

SOIRÉE JEUX POUR ENFANTS ET ADULTES

Bibliothèque municipale 2 Rue de la Portette Ispagnac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Soirée jeux de société entre enfants ou en famille (18h-20h) puis pour les adultes.

Soirée jeux de société entre enfants ou en famille (18h-20h) puis pour les adultes. .

Bibliothèque municipale 2 Rue de la Portette Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 6 38 05 05 35

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English :

Board game night for children or families (6:00 p.m.–8:00 p.m.), followed by a session for adults.

L’événement SOIRÉE JEUX POUR ENFANTS ET ADULTES Ispagnac a été mis à jour le 2026-07-01 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes