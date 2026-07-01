SOIRÉE JEUX POUR ENFANTS ET ADULTES Bibliothèque municipale Ispagnac
vendredi 10 juillet 2026 · Bibliothèque municipale · Ispagnac
Informations pratiques
Ispagnac
SOIRÉE JEUX POUR ENFANTS ET ADULTES
Bibliothèque municipale 2 Rue de la Portette Ispagnac Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Soirée jeux de société entre enfants ou en famille (18h-20h) puis pour les adultes.
Soirée jeux de société entre enfants ou en famille (18h-20h) puis pour les adultes. .
Bibliothèque municipale 2 Rue de la Portette Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 6 38 05 05 35
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English :
Board game night for children or families (6:00 p.m.–8:00 p.m.), followed by a session for adults.
L’événement SOIRÉE JEUX POUR ENFANTS ET ADULTES Ispagnac a été mis à jour le 2026-07-01 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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