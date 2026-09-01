Soirée jeux rue du tram Saint-Laurent-en-Royans

Informations pratiques

Saint-Laurent-en-Royans

Soirée jeux

rue du tram bibliothèque-ludothèque Saint-Laurent-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Soirée jeux sur le thème des mers et océans.

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rue du tram bibliothèque-ludothèque Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 35 70 biblioludo26@gmail.com

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English :

Game night with a seas and oceans theme.

L’événement Soirée jeux Saint-Laurent-en-Royans a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Vercors Drôme