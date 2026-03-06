Soirée Karaoké #3 Campus de projets Villa Parthenay Parthenay

Soirée Karaoké #3

Campus de projets Villa Parthenay 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Soirée Karaoké à destination des 16 30 ans au Campus des jeunes de Parthenay, animée par Mélissa et Géraldine et organisé par le centre socioculturel L’Arpentèle.

Tous les styles de musiques sont proposés.

Sur inscription Places limitées.

Repas participatif (chacun ramène quelque chose). .

Campus de projets Villa Parthenay 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 93 85 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Karaoké #3

L’événement Soirée Karaoké #3 Parthenay a été mis à jour le 2026-03-04 par CC Parthenay Gâtine