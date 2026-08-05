SOIRÉE KARAOKÉ Le Paddock Amnéville Amnéville
jeudi 24 septembre 2026 · Le Paddock Amnéville · Amnéville
Informations pratiques
Amnéville
SOIRÉE KARAOKÉ
Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-09-24 20:30:00
fin : 2026-09-24 23:50:00
Date(s) :
2026-09-24
Prenez le micro et partagez une soirée karaoké conviviale et festive au Paddock Amnéville.
Chantez, riez et profitez d’un moment simple et plein de bonne humeur. En partenariat avec le casting de l’émission N’oubliez pas les paroles.Tout public
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Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com
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English :
Take the microphone and share a convivial and festive karaoke evening at the Paddock Amnéville.
Sing, laugh and enjoy a simple, fun-filled evening. In partnership with the cast of N’oubliez pas les paroles.
L’événement SOIRÉE KARAOKÉ Amnéville a été mis à jour le 2026-08-21 par DESTINATION AMNEVILLE
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